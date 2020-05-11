Бельгійцям дозволили ходити у магазини, але в рукавичках і масках
Бельгія в понеділок дозволила знову працювати більшості магазинів, але із суворими гігієнічними правилами для покупців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
З 11 травня бельгійцям дозволили здійснювати індивідуальні покупки, при цьому слід носити маски для обличчя, а в деяких магазинах навіть рукавички.
Країна з населенням 11,5 мільйона осіб закрила ресторани, кафе, спортивні зали і школи з 14 березня. Усі непродовольчі магазини закрили з 18 березня.
Уряд почав поступово послаблювати обмеження з 4 травня - наступні етапи заплановані протягом місяця.
Cалони краси, перукарні і тату-салони залишаються закритими.
Із 55 тисячами підтверджених випадків коронавірусу і 8 707 смертями Бельгія опинилась серед найбільш постраждалих країн у Європі на душу населення. При цьому Бельгія швидко повідомляла випадки смерті в будинках для людей похилого віку, а також фіксувала смерті людей, у яких підозрювали COVID-19 на основі симптомів.
Як повідомлялось, Брюссель запровадив такі заплутані правила носіння масок, що людям практично неможливо їх дотримуватися.
Додамо, Чехія у понеділок розпочала наступний етап зняття карантинних обмежень - запрацювали ТРЦ, ресторани з літніми майданчиками та кінотеатри.