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Бельгійцям дозволили ходити у магазини, але в рукавичках і масках

Понеділок, 11 травня 2020, 17:21

Бельгія в понеділок дозволила знову працювати більшості магазинів, але із суворими гігієнічними правилами для покупців. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

З 11 травня бельгійцям дозволили здійснювати індивідуальні покупки, при цьому слід носити маски для обличчя, а в деяких магазинах навіть рукавички. 

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Країна з населенням 11,5 мільйона осіб закрила ресторани, кафе, спортивні зали і школи з 14 березня. Усі непродовольчі магазини закрили з 18 березня.

Уряд почав поступово послаблювати обмеження з 4 травня - наступні етапи заплановані протягом місяця. 

Cалони краси, перукарні і тату-салони залишаються закритими.

Із 55 тисячами підтверджених випадків коронавірусу і 8 707 смертями Бельгія опинилась серед найбільш постраждалих країн у Європі на душу населення. При цьому Бельгія швидко повідомляла випадки смерті в будинках для людей похилого віку, а також фіксувала смерті людей, у яких підозрювали COVID-19 на основі симптомів. 

Як повідомлялось, Брюссель запровадив такі заплутані правила носіння масок, що людям практично неможливо їх дотримуватися.

Додамо, Чехія у понеділок розпочала наступний етап зняття карантинних обмежень - запрацювали ТРЦ, ресторани з літніми майданчиками та кінотеатри.

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