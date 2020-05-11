Бельгийцам разрешили ходить в магазины, но в перчатках и масках

Бельгия в понедельник позволила снова работать большинству магазинов, но со строгими гигиеническими правилами для покупателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С 11 мая бельгийцам позволили осуществлять индивидуальные покупки, при этом следует носить маски для лица, а в некоторых магазинах даже перчатки.

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Страна с населением 11,5 миллиона человек закрыла рестораны, кафе, спортивные залы и школы с 14 марта. Все непродовольственные магазины закрыли с 18 марта.

Правительство начало постепенно ослаблять ограничения с 4 мая - следующие этапы запланированы в течение месяца.

Салон красоты, парикмахерские и тату-салоны остаются закрытыми.

С 55 тысячами подтвержденных случаев коронавируса и 8 707 смертями Бельгия оказалась среди наиболее пострадавших стран в Европе на душу населения.

При этом Бельгия быстро сообщала случаи смерти в домах престарелых, а также фиксировала смерти людей, у которых подозревали COVID-19 на основе симптомов.

Как сообщалось, Брюссель ввел такие запутанные правила ношения масок, что людям практически невозможно их соблюдать.