Бельгийцам разрешили ходить в магазины, но в перчатках и масках
Бельгия в понедельник позволила снова работать большинству магазинов, но со строгими гигиеническими правилами для покупателей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
С 11 мая бельгийцам позволили осуществлять индивидуальные покупки, при этом следует носить маски для лица, а в некоторых магазинах даже перчатки.
Страна с населением 11,5 миллиона человек закрыла рестораны, кафе, спортивные залы и школы с 14 марта. Все непродовольственные магазины закрыли с 18 марта.
Правительство начало постепенно ослаблять ограничения с 4 мая - следующие этапы запланированы в течение месяца.
Салон красоты, парикмахерские и тату-салоны остаются закрытыми.
С 55 тысячами подтвержденных случаев коронавируса и 8 707 смертями Бельгия оказалась среди наиболее пострадавших стран в Европе на душу населения.
При этом Бельгия быстро сообщала случаи смерти в домах престарелых, а также фиксировала смерти людей, у которых подозревали COVID-19 на основе симптомов.
Как сообщалось, Брюссель ввел такие запутанные правила ношения масок, что людям практически невозможно их соблюдать.