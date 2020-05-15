Норвегия планирует сохранить ограничения на въезд до 20 августа

Власти Норвегии не рекомендуют гражданам несущественные зарубежные поездки до 20 августа, до этой же даты, скорее всего, сохранится ограничение на въезд в страну.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Те изменения, о которых мы говорим сегодня, должны постоянно оцениваться с учетом текущей ситуации с заражениями. В принципе, рекомендации по поводу путешествий Министерства иностранных дел, запрет на въезд и общие карантинные правила продлятся до 20 августа", - сказала Солберг.

Правительство объявило две новые даты, 15 июня и 20 июля, когда оно рассмотрит возможность сделать некоторые исключения из общих карантинных правил и рекомендаций по путешествиям.

"Первый шаг состоит в том, что до 15 июня мы посмотрим, можно ли сделать исключения из рекомендаций по путешествиям для поездок в северные страны. 20 июля будет рассмотрен вопрос о том, будут ли сделаны исключения для поездок в другие соседние страны Европы", - отметила министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

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Однако любые исключения в туристических рекомендациях будут зависеть от того, что будет происходить в других странах.

"Несмотря на осторожное смягчение мер инфекционного контроля в ряде стран, путешествовать по-прежнему сложно - даже в Европе", - говорит Сорейде.

По ее словам, ограничения на поездки в странах и между ними, различные ситуации с заражением, карантинные правила, чрезвычайные меры и очень мало рейсов, которые также часто отменяются, создают проблемы для норвежских граждан.

Как сообщалось, Норвегия частично открыла границу для граждан ЕС, а также Исландии, Великобритании, Лихтенштейна и Швейцарии.