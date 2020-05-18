Рада Європи частково вийшла з онлайн-режиму

Третина складу секретаріату Ради Європи вийшла на робочі місця в умовах послаблення у Франції режиму карантину.

Про це кореспонденту "Укрінформу" повідомили у дипломатичних колах, повідомляє "Європейська правда".

"30% складу секретаріату Ради Європи вийшли на роботу у звичайному режимі. Але є вимога, що в кабінетах можуть працювати лише по одній особі", - розповів співрозмовник агентства.

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Свої засідання у режимі відеоконференцій також відновив Комітет міністрів РЄ.

Натомість, як повідомлялося, літня сесія Парламентської асамблеї РЄ не відбудеться.

Засідання комітетів ПАРЄ також проходять віртуально.

Нагадаємо, у Франції з 11 травня розпочалося масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах.

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.

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