Совет Европы частично вышел из онлайн-режима

Треть состава секретариата Совета Европы вышла на рабочие места в условиях ослабления во Франции режима карантина.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в дипломатических кругах, сообщает "Европейская правда".

"30% состава секретариата Совета Европы вышли на работу в обычном режиме. Но есть требование, что в кабинетах могут работать только по одному человеку", - рассказал собеседник агентства.

Читайте также ПАСЕ все же решила перенести свою летнюю сессию - Ясько

Свои заседания в режиме видеоконференций также возобновил Комитет министров СЕ.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи СЕ не произойдет.

Заседание комитетов ПАСЕ также проходят виртуально.

Напомним, во Франции с 11 мая началось масштабное ослабление ограничений после почти 2 месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах.

В то же время, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.

Читайте также: Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции.