Совет Европы частично вышел из онлайн-режима
Треть состава секретариата Совета Европы вышла на рабочие места в условиях ослабления во Франции режима карантина.
Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в дипломатических кругах, сообщает "Европейская правда".
"30% состава секретариата Совета Европы вышли на работу в обычном режиме. Но есть требование, что в кабинетах могут работать только по одному человеку", - рассказал собеседник агентства.
Свои заседания в режиме видеоконференций также возобновил Комитет министров СЕ.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи СЕ не произойдет.
Заседание комитетов ПАСЕ также проходят виртуально.
Напомним, во Франции с 11 мая началось масштабное ослабление ограничений после почти 2 месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах.
В то же время, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.
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