Уряд Орбана 26 травня подасть законопроєкт про скасування надзвичайних повноважень

Угорський уряд має намір представити законопроєкт про скасування діючих розширених повноважень 26 травня.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми маємо намір 26 травня представити законопроєкт (про скасування надзвичайного стану) в парламент", - заявив Гуйяш, зазначивши, що законопроєкт буде схвалений в червні.

Однак, він додав, що, якщо число випадків коронавірусу "почне радикально збільшуватися", поточний порядок може тривати і після цього часу.

Надзвичайні заходи Угорщини викликали критику з боку опозиції країни, міжнародних спостерігачів і членів Європейського парламенту.

У п'ятницю прем'єр Віктор Орбан заявив, що угорський уряд може відмовитися від надзвичайних повноважень в кінці травня.

Заява Орбана пролунала після того, як двоє чоловіків були затримані за пости в Фейсбуці з критикою уряду Угорщини, що викликало шок в угорському суспільстві.

Відповідно до закону про надзвичайний стан, прийнятого в кінці березня у відповідь на коронавірусну кризу, уряд Угорщини може приймати постанови без обмеження за часом.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали припинити платежі Угорщині в рамках нових фінансових перспектив і плану відновлення, якщо не буде дотримання верховенства закону.

У своїй резолюції від 17 квітня парламент вже заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослабленні нагляду парламенту "повністю несумісні з європейськими цінностями".

Напередодні дебатів Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині