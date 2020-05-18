Правительство Орбана 26 мая подаст законопроект об отмене чрезвычайных полномочий

Венгерское правительство намерено представить законопроект об отмене действующих расширенных полномочий 26 мая.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы намерена 26 мая представить законопроект (об отмене чрезвычайного положения) в парламент", - заявил Гуйяш, отметив, что законопроект будет одобрен в июне.

Однако он добавил, что если число случаев коронавируса "начнет радикально увеличиваться", текущий порядок может продолжаться и после этого времени.

Чрезвычайные меры Венгрии вызвали критику со стороны оппозиции страны, международных наблюдателей и членов Европейского парламента.

В пятницу премьер Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство может отказаться от чрезвычайных полномочий в конце мая.

Заявление Орбана прозвучало после того, как двое мужчин были задержаны за посты в Фейсбуке с критикой правительства Венгрии, что вызвало шок в венгерском обществе.

Согласно закону о чрезвычайном положении, принятому в конце марта в ответ на коронавирусный кризис, правительство Венгрии может принимать постановления без ограничения по времени.

Напомним, депутаты Европарламента призвали прекратить платежи Венгрии в рамках новых финансовых перспектив и плана восстановления, если не будет соблюдение верховенства закона.

В своей резолюции от 17 апреля парламент уже заявил, что решение в Венгрии о продлении чрезвычайного положения на неопределенный срок, разрешение правительства распоряжаться указом и ослаблении надзора парламента "полностью несовместимы с европейскими ценностями".

Накануне дебатов Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

О принятом в Венгрии законе читайте подробнее в статье: "Привет, диктатор!": Как и почему Орбан наделил себя абсолютной властью в Венгрии