Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу

Румунія збирається провести тестування 30 тисяч свого населення на наявність антитіл до нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністрество охорони здоров’я Румунії оголосило про намір протестувати 30 тисяч населення країни на наявність антитіл до нового коронавірусу, щоб краще уявляти реальні масштаби поширення інфекції.

Читайте також У Румунії 3 осіб оштрафували на 400 євро за опір температурному контролю у супермаркеті

"Ми проведемо тестування населення, щоб побачити, яка частка була інфікована коронавірусом, у регіональному розрізі та за віковими групами. Тестування буде проводитися після піку епідемії, тому що зараз у нас ще є нові випадки, ми не отримаємо надійних результатів",- зазначив представник Міністерства охорони здоров’я Гораціу Молдован.

За його словами, використовуватися будуть швидкі тести на антитіла, затверджені ВООЗ.

За останні 24 години у Румунії повідомили про 4 нових смерті від коронавірусу та 213 нових випадків.

З початку епідемії, в країні зареєстровано 18 283 підтверджених хворих на коронавірус, померли 1197 хворих. Одужали вже 11 630 людей.

Нагадаємо, дослідження на наявність антитіл до коронавірусу у різних країнах показують досить низькі показники.

У Данії з 2600 випадково відібраних людей 1 071 пройшли тестування на антитіла. Тільки 12 опитаних отримали позитивний результат, що еквівалентно 1,1%.

Дослідження у Франції встановило, що антитіла до вірусу є у близько 4,4% населення, а в Іспанії, яка на 4-му місці за кількістю хворих на коронавірус – у близько 5%.

У Швеції, яка взагалі не запроваджувала жорсткого карантину, на кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців регіону Стокгольма - основного осередку епідемії в країні.