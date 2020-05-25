Румыния планирует тестировать население на антитела к коронавирусу

Румыния намерена провести тестирование 30 тысяч своего населения на наличие антител к новому коронавирусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министрество здравоохранения Румынии объявило о намерении протестовать 30 тысяч населения страны на наличие антител к новому коронавирусу, чтобы лучше представлять реальные масштабы распространения инфекции.

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"Мы проведем тестирование населения, чтобы увидеть, какая часть была инфицирована коронавируса, в региональном разрезе и по возрастным группам. Тестирование будет проводиться после пика эпидемии, потому что сейчас у нас еще есть новые случаи, мы не получим надежных результатов", - отметил представитель Министерства здравоохранения Горацио Молдован.

По его словам, использоваться будут быстрые тесты на антитела, утвержденные ВОЗ.

За последние 24 часа в Румынии сообщили о 4 новых смертях от коронавируса и 213 новых случаев.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 283 подтвержденных больных коронавирусом, умерли 1197 больных. Выздоровели уже 11 630 человек.

Напомним, исследования на наличие антител к коронавирусу в разных странах Европы показывают довольно низкие показатели.

В Дании из 2600 случайно отобранных людей 1071 прошли тестирование на антитела. Только 12 опрошенных получили положительный результат, что эквивалентно 1,1%.

Исследование во Франции установило, что антитела к вирусу есть у около 4,4% населения, а в Испании, которая на 4-м месте по количеству больных коронавирусом - у около 5%.

В Швеции, которая не вводила жесткого карантина, на конец апреля антитела к коронавирусу были у 7,3% жителей региона Стокгольма - главного очага эпидемии в стране.