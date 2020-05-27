Сербия запретила черногорской авиакомпании летать в Белград

Управление гражданской авиации Сербии запретило черногорской авиакомпании осуществлять рейсы в Белград.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Управление гражданской авиации Сербии запретило посадку самолетов национальной черногорской авиакомпании Montenegro Airlines в аэропорту Белграда с 27 мая. Об этом пишут сербские и черногорские издания.

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Как отмечается, решение сербского управления принято на основании принципа взаимности после того, как правительство Черногории объявило о намерении в связи с эпидемическими ограничениями открыть границы только для девяти стран, среди которых нет Сербии, зато есть Хорватия и Албания.

В обосновании решения Управления гражданской авиации Сербии указано, что таким образом официальная Подгорица нарушила принцип равнозначности при движении пассажиров.

В черногорском правительстве заявляют, что оснований для введения принципа взаимности со стороны Сербии нет, поскольку Черногория не ввела запрет на посадку самолетов сербского национального авиаперевозчика Air Serbia.

В Montenegro Airlines ранее сообщали, что готовятся возобновить коммерческие авиаперевозки, и первые рейсы будут осуществлены в сербскую столицу.

"Несмотря на это неожиданное решение Белграда, Сербия, безусловно, остается частью наших планов полетов, и мы постараемся способствовать скорейшему преодолению последствий COVID19 в экономическом плане", - заявили в Montenegro Airlines.

Напомним, вчера премьер-министр и министр иностранных дел Сербии назвали "смешным" и "позорным" решение Черногории не включать Сербию в перечень стран, для граждан которых откроют границы в начале июня.

Оба при этом отмечали, что страна не собирается прибегать к аналогичному шагу в отношении граждан Черногории.