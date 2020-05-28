В Германии увеличилось число нападений на почве антисемитизма

В Германии в прошлом году существенно возросло количество преступлений, совершенных на почве антисемитизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Как заявил глава МВД Хорст Зеехофер в среду, число преступлений выросло на 13% и составило 2032.

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При этом 93% преступлений совершили сторонники ультраправой идеологии. "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту нашего народа", - прокомментировал тревожную статистику министр.

В целом в прошлом году органы безопасности зарегистрировали 41777 преступлений, которые считаются политически мотивированными. Это на 14% больше, чем в предыдущем году.

В то же время количество преступлений, совершенных на религиозной почве, снизилось на 27%.

В феврале Совет Европы забил тревогу в связи с усилением ультранационализма и ксенофобии в Европе.

В прошлом году Германию шокировала стрельба возле синагоги на востоке страны, в которой два человека погибли.

Правительство Меркель согласилось изменить закон об оружии, усилить преследование онлайн-ненависти и увеличить финансовую поддержку проектов по борьбе с антисемитизмом и ультраправым экстремизмом.