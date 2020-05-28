Боснія відкриває кордони із трьома сусідніми країнами

Рада міністрів Боснії і Герцеговини оголосила рішення про відкриття кордонів із сусідніми країнами з 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

Рішення стосується в’їзду без обмежень та спеціальних умов громадян Хорватії, Сербії та Чорногорії, враховуючи, що епідемічна ситуація в регіоні останніми днями стає все більш стабільною.

Також з 1 червня будуть відкрити аеропорти в Сараєво, Тузлі та Мостарі для міжнародного руху відповідно до певного епідеміологічного режиму.

Голова Ради міністрів Зоран Тегельтія зазначив, що рішення стосується громадян Чорногорії, незважаючи на те, що ця країна не відкривала кордони для боснійських громадян.

Громадяни інших країн можуть в'їхати в Боснію, якщо вони мають обґрунтовані ділові причини (запрошення юридичної особи) та негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду.

Нагадаємо, сьогодні Хорватія оголосила про відкриття кордонів для громадян десяти країн, а Чорногорія на початку червня відкриє кордони для дев'яти країн, які відповідають епідеміологічним критеріям.

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