Босния открывает границы с тремя соседними странами

Совет министров Боснии и Герцеговины объявил о решении об открытии границ с соседними странами с 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

Решение касается въезда без ограничений и специальных условий граждан Хорватии, Сербии и Черногории, учитывая, что эпидемическая ситуация в регионе в последние дни становится все более стабильной.

Также с 1 июня будут открыть аэропорты в Сараево, Тузле и Мостаре для международного движения в соответствии с определенным эпидемиологического режима.

Председатель Совета министров Зоран Тегельтия отметил, что решение касается граждан Черногории, несмотря на то, что эта страна не открывала границы для боснийских граждан.

Граждане других стран могут въехать в Боснию при наличии обоснованных деловых причин (приглашение юридического лица) и отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 24 часа до приезда.

Напомним, сегодня Хорватия объявила об открытии границ для граждан десяти стран, а Черногория в начале июня откроет границы для девяти стран, которые соответствуют эпидемиологическим критериям.

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