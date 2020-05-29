Підтримка ультраправих у Швеції знизилась на тлі пандемії

На тлі пандемії коронавірусу рівень підтримки ультраправих у Швеції знизився, свідчить опитування SVT/Novus, оприлюднене в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з даними опитування, проведеного в період з 27 квітня по 24 травня, підтримка політичної партії "Шведські демократи" знизилася до 18% в травні у порівнянні з 19,7% у квітні і 22% в березні. В грудні партію підтримували 24% респондентів.

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Водночас підтримка правлячих соціал-демократів зросла до 31% у травні від 30,4% у квітні і 23,7% в грудні.

"Шведські демократи" ще ніколи не були при владі. Аналітики раніше розглядали це як перевагу, оскільки партія могла критикувати політику уряду в таких областях як імміграція та злочинність, не будучи обтяженою власним послужним списком.

Під час пандемії відсутність послужного списку стала проблемою для "Шведських демократів", кажуть аналітики. Вважається, що виборці з більшою ймовірністю підтримають партію, яка показала, що може керувати країною в умовах національної кризи.

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Як відомо, Швеція запровадила найм’якші у Європі коронавірусні обмеження у зв’язку з пандемією і через це отримала порцію критики. Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде намагається поліпшити репутацію країни за кордоном після того, як Кіпр не дозволив шведам в'їзд у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Раніше повідомлялося, що зараз у Швеції найбільша кількість померлих від коронавірусу на душу населення у Європі.

Останнє дослідження показало, що на кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців Стокгольма.



