Поддержка ультраправых в Швеции снизилась на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса уровень поддержки ультраправых в Швеции снизился, свидетельствует опрос SVT/Novus, опубликованный в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно данным опроса, проведенного в период с 27 апреля по 24 мая, поддержка политической партии "Шведские демократы" снизилась до 18% в мае по сравнению с 19,7% в апреле и 22% в марте. В декабре партию поддерживали 24% респондентов.

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В то же время поддержка правящих социал-демократов выросла до 31% в мае с 30,4% в апреле и 23,7% в декабре.

"Шведские демократы" еще никогда не были у власти. Аналитики ранее рассматривали это как преимущество, поскольку партия могла критиковать политику правительства в таких областях, как иммиграция и преступность, не будучи отягощенной собственным послужным списком.

Во время пандемии отсутствие послужного списка стало проблемой для "Шведских демократов", говорят аналитики. Считается, что избиратели с большей вероятностью поддержат партию, которая показала, что может управлять страной в условиях национального кризиса.

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Как известно, Швеция ввела самые мягкие в Европе коронавирусные ограничения в связи с пандемией и поэтому получила порцию критики. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде пытается улучшить репутацию страны за рубежом после того, как Кипр не позволил шведам въезд в связи с эпидемической ситуацией.

Ранее сообщалось, что сейчас в Швеции наибольшее количество умерших от коронавируса на душу населения в Европе.

Последнее исследование показало, что на конец апреля антитела к коронавирусу были у 7,3% жителей Стокгольма.