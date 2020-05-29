Понад 60% німців – за допомогу країнам ЄС, що найбільше постраждали від епідемії

Більшість мешканців Німеччини підтримують ідею фінансової допомоги країнам ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу, але у форматі позик.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це свідчить опитування, проведене на замовлення мовника ZDF.

61% мешканців Німеччини підтримують ідею фінансової допомоги ЄС країнам, які найбільш постраждали від коронавірусу, навіть якщо Німеччині потрібно буде зробити для цього суттєвий внесок, свідчать результати опитування. Проти цього виступають 34% опитаних.

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Водночас, 56% вважають, що гроші мають бути надані лише у формі позик, і 37% - у формі грантів, як це пропонує Єврокомісія.

73% респондентів вважають, що Німеччина чинить правильно, беручи на себе великий борг для подолання економічних наслідків епідемії коронавірусу.

59% вважають правильною державну підтримку для бізнесу. На думку 22%, вона недостатня. Ще 9% вважають, що державного втручання мало б бути менше.

Послаблення карантинних обмежень в країні вважають правильним кроком 56% респондентів. Ще 32% вважають, що нинішні послаблення – надмірні, а 11% вважають їх недостатніми.

Опитування було проведене Mannheim research group 26-28 травня, опитали 1377 випадково обраних респондентів методом телефонного інтерв’ю. Можлива похибка становить 3% для показників більше 40%.

Нагадаємо, у середу Європейська комісія презентувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС. Більшу частину коштів з нього отримають Італія та Іспанія, як найбільш постраждалі від коронавірусу країни-члени.

На думку канцлерки Ангели Меркель, попереду "важкі" переговори між країнами-членами і вони "не будуть завершені на наступній Європейській раді" 19 червня.