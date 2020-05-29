Более 60% немцев – за помощь странам ЕС, наиболее пострадавшим от эпидемии

Большинство жителей Германии поддерживают идею финансовой помощи странам ЕС, наиболее пострадавшим от коронавируса, но в формате займов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу вещателя ZDF.

61% жителей Германии поддерживают идею финансовой помощи ЕС странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, даже если Германии нужно будет сделать для этого существенный вклад, свидетельствуют результаты опроса. Против этого выступают 34% опрошенных.

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В то же время 56% считают, что деньги должны быть предоставлены только в форме займов и 37% - в форме грантов, как это предлагает Еврокомиссия.

73% респондентов считают, что Германия поступает правильно, беря на себя большой долг для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса.

59% считают правильной государственную поддержку для бизнеса. По мнению 22%, она недостаточна. Еще 9% считают, что государственного вмешательства должно быть меньше.

Ослабление карантина в стране считают правильным шагом 56% респондентов. Еще 32% считают, что нынешние послабления - чрезмерны, а 11% считают их недостаточными.

Опрос был проведен Mannheim research group 26-28 мая, опросили 1377 случайно выбранных респондентов методом телефонного интервью. Возможная погрешность составляет 3% для показателей более 40%.

Напомним, в среду Европейская комиссия представила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 млрд евро, чтобы преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС. Большую часть средств из него получат Италия и Испания, как наиболее пострадавшие от коронавируса страны-члены.

По мнению канцлера Ангелы Меркель, впереди "тяжелые" переговоры между странами-членами и они "не будут завершены на следующем Европейском совете" 19 июня.