Лондон станет удобнее для велосипедистов, чтобы разгрузить метро

Городские власти Лондона планируют сделать город более удобным для велосипедистов и пешеходов, чтобы разгрузить общественный транспорт в период выхода из карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Мэр Лондона Садик Хан предлагает сделать город удобным для велосипедистов и пешеходов, чтобы уменьшить нагрузку на общественный транспорт и, таким образом, уменьшить опасность заражения коронавирусом в период выхода из карантина.

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В частности, предлагается создать больше велосипедных дорожек, существующие велодорожки, где в этом есть необходимость, оградить от полосы транспорта. Также - расширить тротуары, а в некоторых районах - повысить ограничения скорости для транспорта.

"Пропускная способность нашего общественного транспорта в период после эпидемии будет радикально снижена в связи с необходимостью обеспечить социальное дистанцирование. Создание временных велодорожек и закрытия отдельных дорог для автодвижения поможет миллионам людей изменить привычный способ передвижения по городу", - пояснил Садик Хан.

Некоторые из этих изменений планируют сохранить и после карантина.

Как сообщает BBC, оператор метро Лондона на этапе выхода из карантина более чем в шесть раз сократит объемы перевозки пассажиров, чтобы сделать возможным соблюдение безопасной дистанции между людьми. Если раньше в пиковые часы в поезда каждые 15 минут "загружались" до 325 000 лондонцев, теперь это будет не более 50 000 пассажиров.

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Например, Париж на этапе ослабления карантина планирует оставить "велосипедными" около 50 км некоторых из самых оживленных улиц города. Еще 30 улиц будут действовать только для пешеходов. Мэр Парижа Анн Идальго говорит, что некоторые закрытия улиц для авто могут стать постоянными.

Брюссель предоставил приоритет пешеходам и велосипедистам внутри так называемого Пентагона, исторической части города.

Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавирусом.