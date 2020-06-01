Согласно опубликованному в понедельник опросу, каждый второй немец готов вакцинироваться от коронавируса, если бы вакцина была доступна уже сейчас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Каждый четвертый немец вероятно вакцинировался бы, свидетельствует онлайн-опроса YouGov, проведенный по заказу агентства.

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Каждый пятый из 2056 респондентов заявил, что не будет вакцинироваться. Мужчины охотнее соглашались на вакцинацию, чем женщины.

На сегодня еще нет вакцины от коронавируса. По мнению большинства экспертов, первые одобренные вакцины не будут готовы к массовому использованию в следующем году.

В Германии циркулируют немало спекуляций о возможной вакцинации. Федеральное правительство неоднократно подчеркивало, что не будет делать будущую вакцинацию обязательной.

Обязательная вакцинация может быть оправдана только в особых случаях, поскольку она идет вразрез со статьей 2 Конституции Германии о том, что "Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность".

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С марта вакцинация в Германии является обязательной для защиты от кори, в том числе для детей и персонала в детских садах и школах.

По данным немецкого института инфекционных заболеваний Института Роберта Коха, общее число инфицированных коронавирусом в Германии с начала вспышки достигло 181 815. Общее число умерших - 8511 человек.

Напомним, Еврокомиссия в рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса собрала уже 9,5 млрд евро.