Україна з 15 червня скасує обов’язкову обсервацію для прибулих з частини країн

Україна з 15 червня звільнить від обов’язкової обсервації у 14 днів осіб, які в’їжджають з країн, де поширення коронавірусу сповільнилося.

Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

З 15 червня обов’язковій двотижневій обсервації підлягатимуть тільки особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу.

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Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 складає більше 40 на 100 тисяч населення.

Якщо ж кількість активних випадків у країнах буде меншою за 40, обсервація не вимагатиметься.

Як повідомлялося, Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців. Скасування заборони на в'їзд для іноземців є однією з умов, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

Також Україна з 15 червня відновить закордонне авіасполучення.

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