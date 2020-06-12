Украина с 15 июня отменит обязательную обсервацию для прибывших из части стран

Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации в 14 дней лица, въезжающие из стран, где распространение коронавируса замедлилось.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

С 15 июня обязательной двухнедельной обсервации будут подлежать только лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса.

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Такими считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения.

Если же количество активных случаев в странах будет меньше 40, обсервациям не будет требоваться.

Как сообщалось, Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев. Отмена запрета на вьезд для иностранцев является одним из условий, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

Также Украина с 15 июня возобновит зарубежное авиасообщение.

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