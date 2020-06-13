Германия открыла границу с Данией раньше, чем планировалось

Германия открыла свою границу для путешественников из Дании на четыре дня раньше, чем было запланировано.

Об этом заявил пресс-секретарь полиции в немецком регионе Шлезвиг-Гольштейн Торстен Тамм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Ограничения на въезд в связи с пандемией были сняты. Без них, разумеется, нет необходимости доказывать обоснованную причину въезда. Если гражданин Дании прибудет на датско-германскую границу, ему не откажут во въезде", - сказал Тамм.

Вплоть до пятницы ожидалось, что проверки на границе с Германией будут отменены в полночь 16 июня, но, похоже, немецкая полиция решила продвигаться быстрее, возможно, чтобы снизить риск пограничных очередей.

Дания намерена ослабить пограничный контроль для граждан Германии в понедельник, 15 июня.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.