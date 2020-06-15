Джонсон анонсував створення комісії з проблем расової нерівності

Прем’єр Британії Борис Джонсон анонсував створення спеціальної урядової комісії, яка займатиметься питаннями подолання расової нерівності.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, з такою заявою він виступив на тлі продовження протестів проти расової нерівності, що розпочалися у Британії та низці інших країн після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда у США.

"Ми маємо визнати, що коли тисячі людей виходять на мирний протест із гаслом Black Lives Matter, це неможливо проігнорувати. Як лідер і представник влади, я не можу ігнорувати силу цих почуттів", - заявив Джонсон.

За його словами, ця міжвідомча комісія буде досліджувати проблему дискримінації щодо темношкірих людей, людей азійської зовнішності та етнічних меншин у сфері освіти, охорони здоров’я та здійснення правосуддя.

Подальших деталей поки що не наводиться. За попередньою інформацією ЗМІ, новий орган назвуть Комісія з питань расової та етнічної нерівності.

Водночас, прем’єр Британії зазначив, що хотів би "змінити наратив" щодо расових питань, оскільки є не лише історії несправедливості, але й історії успіху – наприклад, зростання успішності людей родом з країн Африки, Азії та інших представників меншин у школі та університеті.

Нагадаємо, цієї суботи понад 100 осіб були затримані в результаті зіткнень між поліцією і демонстрантами на акціях протесту в Лондоні. Цього разу на вулиці вийшли і крайні праві активісти, заявляючи, що хочуть захистити пам’ятники від учасників антирасистських акцій. Прем’єр засудив дії правих груп, які вдалися до нападів на поліцію.

Окремо в суботу в Лондоні і по всій країні пройшли мирні акції протесту.

Напередодні вихідних Борис Джонсон закликав британців-учасників антирасистських демонстрацій "не цензурувати минуле" та не вдаватися до насильницьких дій, а деякі пам'ятники обгородили, щоб захистити від демонстрантів.

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