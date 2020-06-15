Джонсон анонсировал создание комиссии по проблемам расового неравенства
Премьер Британии Борис Джонсон анонсировал создание специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами преодоления расового неравенства.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, с таким заявлением он выступил на фоне продолжения протестов против расового неравенства, начавшихся в Великобритании и ряде других стран после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.
"Мы должны признать, что когда тысячи людей выходят на мирный протест с лозунгом Black Lives Matter, это невозможно проигнорировать. Как лидер и представитель власти, я не могу игнорировать силу этих чувств ", - заявил Джонсон.
По его словам, эта межведомственная комиссия будет исследовать проблему дискриминации темнокожих людей, людей азиатской внешности и этнических меньшинств в сфере образования, здравоохранения и правосудия.
Дальнейших деталей о ее составе и организации работы пока не приводится. По предварительной информации СМИ, новый орган будет называться Комиссия по вопросам расового и этнического неравенства.
В то же время, премьер Великобритании отметил, что хотел бы "изменить нарратив" вокруг рассовых вопросов, поскольку есть не только истории несправедливости, но и истории успеха - например, рост успешности в школе и университете людей родом из стран Африки, Азии и других представителей меньшинств.
Напомним, в эту субботу более 100 человек были задержаны в результате столкновений между полицией и демонстрантами на акциях протеста в Лондоне. На этот раз на улицы вышли и крайне правые активисты, заявляя, что хотят защитить памятники от участников антирасистских акций. Премьер осудил действия правых групп, которые прибегли к нападениям на полицию. Отдельно в субботу в Лондоне и по всей стране прошли мирные акции протеста.
Накануне выходных Борис Джонсон призвал британцев-участников антирасистских демонстраций "не цензурировать прошлое" и не прибегать к насильственным действиям.
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