Данія пропонує тест на коронавірус на своїх кордонах

Данія відкрила центри тестування на коронавірус в аеропорту Копенгагена та на південному кордоні з Німеччиною, щоб громадяни, які повертаються з-за кордону, могли негайн протестуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Тестування проводить TestCenter Danmark, нове спільне державно-приватне підприємство. Центр встановив один із своїх білих наметів на головному південному прикордонному посту Данії у Фреславі та припаркував машини швидкої допомоги на інших переходах південного кордону.

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Також відкрито центр тестування в аеропорту Каструп.

"Приємно, що влада взяла на себе цю ініціативу, і що тепер ми можемо запропонувати мандрівникам тести на коронавірус швидко і легко в аеропорту", - прокоментував Томас Уолдбі, керівник аеропорту.

Цього тижня тести будуть доступні лише для тих, хто має цивільний реєстраційний номер Данії CPR. Але з наступного тижня TestCenter Danmark сподівається запровадити ІТ-системи, необхідні для тестування громадян інших країн, які приїжджають у Данію.

Після взяття мазків з горла жителі Данії, які відвідують центри, зможуть побачити результат протягом декількох днів, увійшовши на сайт www.sundhed.dk.

Пітер Іван Андерсен, лікар, який працює в центрі тестування у Фреславі, сказав, що люди, у яких вже є можливі симптоми коронавірусу, не повинні відвідувати центри.

"Ми не проводимо тестування хворих громадян, тому вони не повинні реєструватися в центрі тестування, тому що у нас немає необхідного захисного обладнання", - сказав він.

"Це просто тестування для тих, хто хоче бути в безпеці, і хто був за кордоном", - додав медик.

Нагадаємо, у понеділок на південному кордоні Данії утворилися черги довжиною до 8 км, оскільки німецькі туристи вирушили на відпочинок до скандинавської країни.