Дания предлагает тест на коронавирус на своих границах

Дания открыла центры тестирования на коронавирус в аэропорту Копенгагена и на южной границе с Германией, чтобы граждане, которые возвращаются из-за границы, могли немедленно пройти тестирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Тестирование проводит TestCenter Danmark, новое совместное государственно-частное предприятие. Центр установил одну из своих белых палаток на главном южном пограничном посту Дании в Фреславе и припарковал машины скорой помощи на других переходах южной границы.

Читайте также В аэропортах Дании маски для лица будут обязательными с 15 июня

Также открыт центр тестирования в аэропорту Каструп.

"Приятно, что власть взяла на себя эту инициативу, и теперь мы можем предложить путешественникам тесты на коронавирус быстро и легко в аэропорту", - прокомментировал Томас Уолдби, руководитель аэропорта.

На этой неделе тесты будут доступны только для тех, кто имеет гражданский регистрационный номер Дании CPR. Но со следующей недели TestCenter Danmark надеется ввести IТ-системы, необходимые для тестирования граждан других стран, которые приезжают в Данию.

После взятия мазков из горла жители Дании, посещающих центры, смогут увидеть результат в течение нескольких дней, войдя на сайт www.sundhed.dk.

Питер Иван Андерсен, врач, работающий в центре тестирования в Фреславе, сказал, что люди, у которых уже есть возможные симптомы коронавируса, не должны посещать центры.

"Мы не проводим тестирования больных граждан, поэтому они не должны регистрироваться в центре тестирования, потому что у нас нет необходимого защитного оборудования", - сказал он.

"Это просто тестирования для тех, кто хочет быть в безопасности и кто был за границей", - добавил медик.

Напомним, в понедельник на южной границе Дании образовались очереди длиной до 8 км, поскольку немецкие туристы отправились на отдых в скандинавскую страну.