Данія готова відкрити кордони для "прийнятно безпечних" європейських країн - прем'єр

Уряд Данії готовий відкрити свої кордони для туристів з будь-якої країни Європи, де пандемія коронавірусу знаходиться під контролем.

Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Фредеріксен сказала, що органи охорони здоров'я будуть оцінювати ризик зараження в кожній європейській країні, використовуючи набір об'єктивних критеріїв, які будуть опубліковані найближчим часом.

"В уряді ми хотіли б встановити об'єктивні критерії того, коли країна досить безпечна, щоб її громадяни могли відвідати Данію. Іншими словами, якщо число нових заражених знаходиться на прийнятному рівні, ми відкриємо кордони цій країні", - заявила вона.

Уряд планує представити нові критерії в комітет із зовнішньої політики парламенту Данії, можливо, вже в середу.

Пропозиція надійшла тільки через кілька днів після того, як Норвегія відкрилася для туристів з країн Північної Європи, встановивши аналогічний набір критеріїв для визначення того, в яких регіонах "прийнятний" рівень зараження.

У норвезькій системі усі регіони Ісландії, Данії та Фінляндії повністю безпечні, але заборонений в'їзд людям з усіх регіонів Швеції, крім острова Готланд.

Неясно, чи буде данська система аналогічним чином розглядати національні регіони окремо або буде оцінювати країни в цілому.

Фредеріксен сказала, що нова система дозволить Данії скорегувати прикордонний контроль протягом наступного року, грунтуючись на переважаючих рівнях зараження в різних країнах.

Нагадаємо, уряд Фінляндії заявив у четвер, що зніме обмеження на поїздки до країн Балтії та Скандинавських держав за винятком Швеції.