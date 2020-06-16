Дания готова открыть границы для "приемлемо безопасных" европейских стран - премьер

Правительство Дании готово открыть свои границы для туристов из любой страны Европы, где пандемия коронавируса находится под контролем.

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Фредериксен сказала, что органы здравоохранения будут оценивать риск заражения в каждой европейской стране, используя набор объективных критериев, которые будут опубликованы в ближайшее время.

"В правительстве мы хотели бы установить объективные критерии того, когда страна достаточно безопасна, чтобы ее граждане могли посетить Данию. Другими словами, если число новых зараженных находится на приемлемом уровне, мы откроем границы этой стране", - заявил она.

Правительство планирует представить новые критерии в комитет по внешней политике парламента Дании, возможно, уже в среду.

Предложение поступило только через несколько дней после того, как Норвегия открылась для туристов из стран Северной Европы, установив аналогичный набор критериев для определения того, в каких регионах "приемлемый" уровень заражения.

В норвежской системе все регионы Исландии, Дании и Финляндии полностью безопасны, но запрещен въезд людям из всех регионов Швеции, кроме острова Готланд.

Неясно, будет ли датская система аналогичным образом рассматривать национальные регионы в отдельности или будет оценивать страны в целом.

Фредериксен сказала, что новая система позволит Дании скорректировать пограничный контроль в течение следующего года, основываясь на преобладающих уровнях заражения в разных странах.