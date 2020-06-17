Кулеба: у декого "чесалися руки" не дати Україні новий статус у НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що серед членів НАТО був намір не надавати Україні статус партнера з розширеними можливостями, але негативному сценарію вдалося запобіги.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС розповів у ефірі "Радіо НВ" у вівторок.

Кулеба зазначив, що рішення про приєднання України до програми EOP ухвалювалось за процедурою умовчання. Тобто воно вважалося схваленим, якщо до конкретної дати ніхто з членів Альянсу не висловив заперечення.

"Процедура тривала декілька днів. Ми знаємо, що чесалися руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти цьому сценарію. Це не було зроблено", - сказав міністр, не кажучи конкретно, про яку з держав Альянсу іде мова.

Кулеба підкреслив, що попри опір "впливових гравців" Україні вдалося досягти консенсусу в НАТО щодо цього питання.

"Ми показали, що навіть з найскладніших питань, коли дуже впливові гравці кажуть"Ні", ми змогли перетворити "Ні" на "Так". А це означає, що ми з будь-якого питання взаємодії України з НАТО можемо досягати такого результату", - впевнений міністр.

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"Повірте мені, це була дуже складна, але з точки зору дипломатії захоплива історія. Я радий, що для України вона закінчилась позитивно", - резюмував Кулеба.

Як відомо, Угорщина вже понад два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів через питання освіти, а також мови. Попри блокаду в НАТО Угорщина дала свою згоду на надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що хоча НАТО надав Україні новий статус, Угорщина не зняла свого вето з зустрічей комісії Україна-НАТО.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

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