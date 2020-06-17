Кулеба: кое у кого "чесались руки" не дать Украине новый статус в НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что среди членов НАТО было намерение не предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями, но негативный сценарий удалось предотвратить.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД рассказал в эфире "Радио НВ" во вторник.

Кулеба отметил, что решение о присоединении Украины к программе EOP принималось по процедуре умолчания. То есть оно считалось принятым, если до конкретной даты никто из членов не высказал возражения.

"Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки кое у кого эту процедуру нарушить, но все же удалось предотвратить такой сценарий. Этого не было сделано", - сказал министр, не говоря конкретно, о каком из государств Альянса идет речь.

Кулеба подчеркнул, что несмотря на сопротивление "влиятельных игроков", Украине удалось достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу.

"Мы показали, что даже в самых сложных вопросах, когда очень влиятельные игроки говорят "нет", мы смогли превратить "нет" в "да". А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата", - уверен министр.

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"Поверьте мне, это была очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно", - резюмировал Кулеба.

Как известно, Венгрия уже более двух лет блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов из-за вопросов образования, а также языка. Несмотря на блокаду в НАТО Венгрия дала свое согласие на предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что хотя НАТО предоставил Украине новый статус, Венгрия не сняла своего вето с встреч комиссии Украина-НАТО.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

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