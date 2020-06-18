У Парижі з понеділка відновлять роботу всі станції метро

У Парижі в рамках наступного послаблення карантину з понеділка відновлять роботу усі станції метро, на маршрути вийде увесь громадський транспорт у режимі, який діяв до початку пандемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У Парижі в понеділок відновлять роботу ще 17 станцій метро, які досі залишаються зачиненими внаслідок зміни режиму роботи транспорту під час карантину. З 26 березня Париж зачинив понад 60 із близько 300 станцій своєї мережі.

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Крім того, частота руху всього громадського транспорту повернеться майже до 100% обсягу до початку карантину.

На додачу, з понеділка контролери перестануть перевіряти у години пік наявність у пасажирів довідки від роботодавця про те, що людина має їхати на роботу саме о цій порі. Зараз користуватися транспортом у години пік дозволено лише тим, хто їде на роботу.

У громадському транспорті пасажири зобов'язані носити маски, за порушення цієї вимоги загрожує штраф.

Водночас, у компанії, яка відповідає за громадський транспорт у столиці, закликають компанії і надалі зміщувати графік роботи, щоб уникати "годин пік", а за можливості – залишати працівників на дистанційній роботі.

Нагадаємо, з 1 червня в країні відкрилися кафе та ресторани, для забезпечення дистанції між клієнтами їм дозволили займати додаткову площу під тераси.

Франція не планує продовжувати дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я після 10 липня, але готує закон, який при цьому дозволить продовжити деякі карантинні обмеження.

Голова вченої ради при французькому уряді заявляв, що країна не планує запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин у разі другої хвилі COVID-19.