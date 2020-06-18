В Париже с понедельника возобновят работу все станции метро

В Париже в рамках следующего этапа ослабления карантина с понедельника возобновят работу все станции метро, ​​на маршруты выйдет весь общественный транспорт в режиме, который действовал до начала пандемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В Париже в понедельник возобновят работу еще 17 станций метро, ​​которые до сих пор остаются закрытыми вследствие изменения режима работы транспорта во время карантина. С 26 марта Париж закрыл более 60 из около 300 станций своей сети.

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Кроме того, частота движения всего общественного транспорта вернется почти до 100% объема до начала карантина.

В дополнение, с понедельника контроллеры перестанут проверять в часы пик наличие у пассажиров справки от работодателя о том, что человек должен ехать на работу именно в это время. Сейчас пользоваться транспортом в часы пик разрешено только тем, кто едет на работу.

В общественном транспорте пассажиры обязаны носить маски, за нарушение этого требования грозит штраф.

В то же время, в компании, которая отвечает за общественный транспорт в столице, призывают компании и в дальнейшем смещать график работы, чтобы избежать "часов пик", а по возможности - оставлять работников на дистанционной работе.

Напомним, с 1 июня в стране открылись кафе и рестораны, для обеспечения дистанции между клиентами им позволили занимать дополнительную площадь под террасы.

Франция не планирует продлевать действие чрезвычайного положения в сфере здравоохранения после 10 июля, но готовит закон, который при этом позволит продолжить некоторые карантинные ограничения.

Председатель ученого совета при французском правительстве заявлял, что страна не планирует вводить общенациональный жесткий карантин в случае второй волны COVID-19.