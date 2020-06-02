Кулеба проведет отпуск в Украине и предложил Маасу сделать то же самое

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что учитывая пандемию коронавируса, проведет летний отпуск в Украине, и предложил министру иностранных дел Германии отдохнуть там же.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на совместном с Маасом брифинге во вторник в Берлине.

Оба министра отвечали на вопросы журналистов о планах на летний отпуск в этом году. Маас признался, что еще не спланировал свой отдых.

Читайте также Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции

"Куда я поеду в отпуск - еще не знаю. Но если бы и знал, я бы не сказал точно, потому что, учитывая нынешнюю ситуацию и дискуссию, обязательно сделают неправильные выводы", - сказал немецкий министр.

Кулеба сказал, что планирует отдохнуть этим летом в Украине.

"Не планирую ехать за границу. У нас очень красивая страна, где можно и съездить на море, и погулять по горам", - отметил министр.

"И, попутно, поскольку Хайко еще не определился, где ему отдохнуть, я приглашаю его провести летний отпуск в Украине", - сказал Дмитрий Кулеба.

Читайте также 11 стран ЕС договорились о правилах безопасного отпуска летом

Хайко Маас никак не отреагировал на приглашение.

Кроме того, Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со странами Евросоюза о туристических поездках этим летом и рассчитывает на "благоприятное отношение".

Ранее Кулеба заявлял, что правительство Украины готовится принять изменения в карантинные правила, сняв запрет на въезд иностранных граждан.

Подробнее об открытии границ для граждан Украины читайте в статье: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев