Меркель допустила новые санкции против РФ в связи с убийством в Берлине

Германия оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам виртуального заседания лидеров ЕС в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы оставляем за собой право решить, к какой реакции мы обратимся, как об этом уже заявил министр иностранных дел. Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры", - отметила Меркель, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ за заказное убийство в Берлине.

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По ее словам, главы государств и правительств стран ЕС на своей видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины. Эти ограничения решили продлить еще на полгода.

Кроме того, отметила канцлер, на уровне ЕС обсуждают введение санкций против России за кибератаки на Бундестаг. При этом в хакерском взломе, который состоялся в 2015 году, Берлин обвиняет Главное управление Генштаба РФ, которое занимается разведкой.

Немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.