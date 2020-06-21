Первые после карантина: в Сербии проходят парламентские и местные выборы

Сербия первой в Европе проводит парламентские и местные выборы. Голосование началось сегодня в 7 утра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

В Сербии 21 июня началось голосование на парламентских и местных выборах. В них принимает участие 21 политическая сила, представители которых борются за 250 мест в парламенте. Мандаты получат те, кто преодолеет 3% барьер.

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Одновременно проходят выборы глав муниципалитетов и депутатов местных советов.

Избирательные участки, всего более 8250, открылись в 7 утра и будут работать до 22:00.

Голосовать смогут также избиратели за границей, если успели зарегистрироваться через дипломатические представительства страны до 30 мая. За пределами Сербии работают 40 избирательных участков.

Около 100 тыс. избирателей зарегистрировано в сербских общинах в Косово, где будет работать 90 избирательных участков. Миссия ОБСЕ в Косово будет собирать бюллетени, в конце дня голосования они будут переданы в избирательной комиссии Сербии и добавлены к другим голосам.

Сначала выборы должны состояться 26 апреля, но после введения чрезвычайного положения 15 марта в связи с пандемией коронавируса их пришлось отложить. После отмены чрезвычайного положения объявили новую дату голосования - 21 июня.

Некоторые партии фрагментированной оппозиции в Сербии выступают за бойкот выборов, заявляя, что они не будут свободными и справедливыми через контроль Вучича над СМИ.

Поскольку эпидемия еще не закончилась, традиционная предвыборная деятельность политических сил была существенно ограничена. На участках действуют усиленные меры безопасности - члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках. Для избирателей это рекомендовано.

За последние сутки в стране зарегистрировали 94 новых случая коронавируса и одну смерть. Показатели держатся на этом уровне уже несколько дней подряд, после недельного снижения до 60-70 новых случаев. В то же время, это существенно меньше, чем суточный прирост больных на пике эпидемии в апреле - до более 400 в сутки.

Население страны, без учета Косово - около 7 млн.

Напомним, еще в двух странах Европы запланированы выборы на 28 июня: президентские - в Польше, и второй тур местных выборов во Франции. Их также переносили в связи с пандемией коронавируса.