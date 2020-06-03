Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ryanair з 6 липня запланував відкриття рейсів до Італії з чотирьох міст України

Польща погрожує "Газпрому" штрафом в 50 млн євро через справу про "Північний потік-2"

Євродепутат з Ірландії брав участь у дебатах в Європарламенті без штанів

Італія відкриває кордони і дозволяє рух між регіонами






Франція прокоментувала можливе повернення РФ у G7

Середа, 3 червня 2020, 09:28

Франція вважає, що питання повернення Росії до Групи семи повинне розглядатися всіма членами об'єднання.

Про це заявив представник МЗС Франції, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення щодо Російської Федерації було прийнято в 2014 році Групою семи. Точно так само будь-яке нове рішення повинно прийматися за взаємною згодою країн G7 у світлі виконання Мінських домовленостей" - сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії як гостя.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа про запрошення Росії. Проти виступив і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція G7 (група семи) Росія
powered by lun.ua