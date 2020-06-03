Франція прокоментувала можливе повернення РФ у G7

Франція вважає, що питання повернення Росії до Групи семи повинне розглядатися всіма членами об'єднання.

Про це заявив представник МЗС Франції, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення щодо Російської Федерації було прийнято в 2014 році Групою семи. Точно так само будь-яке нове рішення повинно прийматися за взаємною згодою країн G7 у світлі виконання Мінських домовленостей" - сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії як гостя.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа про запрошення Росії. Проти виступив і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.