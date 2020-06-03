Франция прокомментировала возможное возвращение РФ в G7

Франция считает, что вопрос возвращения России в Группу семи должен рассматриваться всеми членами объединения.

Об этом заявил представитель МИД Франции, сообщает "Европейская правда".

"Решение по Российской Федерации было принято в 2014 году Группой семи. Точно так же любое новое решение должно приниматься по взаимному согласию стран G7 в свете выполнения Минских договоренностей", - сказал он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что им нужна дополнительная информация по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

Против предложения Трампа выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России в качестве гостя.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи Трампа о приглашении России. Против выступил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.