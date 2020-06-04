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Розширені санкції щодо "Північного потоку-2" внесуть цього тижня у Конгрес США

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Розширені санкції щодо "Північного потоку-2" внесуть цього тижня у Конгрес США

Четвер, 4 червня 2020, 12:33

Сенатори США цього тижня представлять законопроєкт про розширення санкцій стосовно російського проєкту "Північний потік-2". 

Із копією законопроєкту ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда". 

Нове законодавство, ініційоване сенатором-республіканцем Тедом Крузом і сенаторкою-демократом Джин Шахін, розширить існуючі санкції та включатиме штрафи не тільки для сторін, що займаються укладкою трубопроводу, а надають послуги з андеррайтингу, страхування або перестрахування суден. 

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Також документ передбачає покарання для тих компаній, які надають "послуги або засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

Сенатор Круз заявив, що законопроєкт "ясно дає зрозуміти: ті, хто пов'язаний з суднами, які прокладають трубопровід, зіткнуться з серйозними і негайними санкціями".

Законопроєкт повинен бути прийнятий обома палатами Конгресу і підписаний Трампом.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер минулого тижня розкритикував Вашингтон за "ескалацію загрози санкцій, які є екстериторіальними а, отже, суперечать нормам міжнародного права".

У Кремлі заявили, що ймовірні нові санкції США щодо "Північного потоку-2" не вплинуть на плани будівництва.

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Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська  компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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Північний потік-2 США санкції
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