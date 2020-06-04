Розширені санкції щодо "Північного потоку-2" внесуть цього тижня у Конгрес США

Сенатори США цього тижня представлять законопроєкт про розширення санкцій стосовно російського проєкту "Північний потік-2".

Із копією законопроєкту ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Нове законодавство, ініційоване сенатором-республіканцем Тедом Крузом і сенаторкою-демократом Джин Шахін, розширить існуючі санкції та включатиме штрафи не тільки для сторін, що займаються укладкою трубопроводу, а надають послуги з андеррайтингу, страхування або перестрахування суден.

Також документ передбачає покарання для тих компаній, які надають "послуги або засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

Сенатор Круз заявив, що законопроєкт "ясно дає зрозуміти: ті, хто пов'язаний з суднами, які прокладають трубопровід, зіткнуться з серйозними і негайними санкціями".

Законопроєкт повинен бути прийнятий обома палатами Конгресу і підписаний Трампом.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер минулого тижня розкритикував Вашингтон за "ескалацію загрози санкцій, які є екстериторіальними а, отже, суперечать нормам міжнародного права".

У Кремлі заявили, що ймовірні нові санкції США щодо "Північного потоку-2" не вплинуть на плани будівництва.

Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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