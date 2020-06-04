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Расширенные санкции по "Северному потоку-2" внесут на этой неделе в Конгресс США

Четверг, 4 июня 2020, 12:33

Сенаторы США на этой неделе представят законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2".

С копией законопроекта ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Новое законодательство, инициированное сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин, расширит существующие санкции и будет включать штрафы не только для сторон, занимающихся укладкой трубопровода, а предоставляют услуги по андеррайтингу, страхование или перестрахование судов.

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Также документ предусматривает наказание для тех компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудования или закрепления" судов.

Сенатор Круз заявил, что законопроект "ясно дает понять: те, кто связан с судами, которые прокладывают трубопровод, столкнутся с серьезными и немедленными санкциями".

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан Трампом.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер на прошлой неделе раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными а, следовательно, противоречат нормам международного права".

В Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства.

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В конце прошлого года президент Трамп одобрил санкции против "Северного потока-2", в связи с которыми швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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Северный поток-2 США санкции
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