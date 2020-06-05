В аэропортах Дании маски для лица будут обязательными с 15 июня

В Дании будут обязательными маски для лица в аэропортах страны с 15 июня.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте датского органа авиационных перевозок Dansk Luftfart.

В заявлении отмечается, что решение было принято на основе рекомендаций, опубликованных ранее Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

"Руководящие принципы должны быть введены не позднее 15 июня, что означает, среди прочего, что маски для лица должны использоваться в течение всего процесса поездки и в течение определенного периода времени только пассажиры и персонал имеют доступ к терминалам аэропорта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что некоторые положения рекомендаций EASA будут адаптированы к датским условий. Это касается, например, требования о социальном дистанцировании, при котором будет соблюдаться общая датская рекомендация - 1 метр в нормальных ситуациях.

"Сама EASA рекомендует адаптироваться к местным условиям, где это имеет смысл. Руководящие принципы являются временными на период коронавирусного кризиса", - говорится в заявлении.

В настоящее время Управление здравоохранения Дании не советует широкой общественности носить маски для лица на публике, утверждая, что их преимущества не доказаны и это может побудить людей не соблюдать правила социальной дистанции.

Напомним, правительства Норвегии и Дании заключили соглашение о разрешении на туристические поездки для граждан двух стран с 15 июня.

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