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Финляндия с 13 июля частично позволит въезд из 11 "третьих стран", но не из Украины

Пятница, 10 июля 2020, 14:17

Финляндия с 13 июля частично разрешит въезд из 11 стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Украина в этот список не вошла.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

13 июля Финляндия отменит ограничения на поездки для ряда стран Шенгена, а также позволит поездки по уважительным причинам из 11 "третьих стран".

С 15 июня уже были сняты ограничения на несущественные поездки для соседних Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Норвегии и Исландии.

Теперь этот список пополнят Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария, Германия, Италия и Ватикан, Лихтенштейн, Венгрия, Словакия, Словения, Ирландия, Андорра, Греция, Кипр, Мальта и Сан-Марино.

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"С 13 июля Финляндия позволит связанные с работой поездки и другие важные поездки из следующих стран, не являющихся членами ЕС Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая. В то же время МИД сохраняет рекомендацию избегать несущественных поездок в эти страны", - отмечается в сообщении.

Тем, кто будет возвращаться в Финляндию из любых других стран, рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.

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