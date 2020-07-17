Чехия усиливает карантин в Моравско-Силезском крае

Чехия усиливает карантин во всем Моравско-Силезском крае из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, о таком решении объявил министр здравоохранения Адам Войтеч.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Моравско-Силезском регионе, с сегодняшнего дня локальные ограничения, которые действовали в районе Карвина, распространятся на весь край. В частности, вводится обязательство носить маски внутри помещений и в общественном транспорте", - заявил он.

В дополнение к "масочному режиму", будет ограничено время работы ресторанов - до 23:00. Также возвращают ограничения на массовые мероприятия - не более 100 человек.

Люди, которые регулярно совершают поездки за пределы региона, должны будут раз в 2 недели сдавать тест на коронавирус.

В районе Карвина эти жесткие ограничения действовали еще с конца июня.

Перед этим 1 июля Чехия отменила "масочный режим" в помещениях и транспорте во всех регионах, кроме вышеупомянутого, а заведениям - ресторанам, кино, музеям и бассейнам - позволили работать в обычном режиме.