Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України

Литва оновила список держав, після відвідин яких потрібна самоізоляція, і виключила із нього Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 15min.lt.

Новий список було представлено у п’ятницю, а діяти він почав з понеділка, 20 липня.

Литва включила Україну до списку країн ризику 13 липня, але переглянула своє рішення. Віднині жителям Литви, які повернулися з України, самоізоляція не потрібна.

Водночас Литва запровадила двотижневу самоізоляцію для тих, хто повернувся з Хорватії, Ісландії та Іспанії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Люди, які повертаються із країн зі складною епідеміологічною ситуацією, протягом 24 годин повинні передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров'я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали через ці країни транзитом.

Нагадаємо, у Латвії планують позбавляти віз та посвідок на тимчасове проживання громадян третіх країн, які порушують режим самоізоляції.