Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США ввели санкции против Кадырова и его семьи за нарушения прав человека

Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

В Британии обнародовали первые результаты испытания на людях вакцины от коронавируса

29% жителей ЕС в прошлом году не смогли позволить себе недельный отпуск вдали от дома






Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины

Понедельник, 20 июля 2020, 12:18

Литва обновила список государств, после посещения которых требуется самоизоляция, и исключила из него Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15min.lt.

Новый список был представлен в пятницу, а действовать он начал с понедельника, 20 июля.

Читайте также
Хорватия будет требовать от украинцев тест на Covid-19 или 14-дневную изоляцию

Литва включила Украину в список стран риска 13 июля, но пересмотрела свое решение. Отныне жителям Литвы, которые вернулись из Украины, самоизоляция не нужна.

В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Напомним, в Латвии планируют лишать виз и видов на жительство граждан третьих стран, нарушающих режим самоизоляции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Карантин Коронавирус
powered by lun.ua