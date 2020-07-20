Wizz Air відкриває 14 нових маршрутів з України до Італії

Угорський лоукостер Wizz Air запустить 14 нових маршрутів з України до Італії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Уніан, про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Окремі нові рейси почнуть літати вже з серпня, деякі – з березня 2021 року.

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Зокрема, з 14 серпня з’являться рейси з Києва до Венеції та Неаполя тричі на тиждень, а також – зі Львова до Мілана двічі на тиждень.

З 16 серпня почнуть виконувати рейс зі Львова до Рима – щосереди і щонеділі.

Ще два маршрути відкриється у жовтні: з 26 жовтня – Харків-Мілан двічі на тиждень, а з 27 жовтня – Запоріжжя-Мілан, також двічі на тиждень.

28-30 березня відкриються рейси з Києва до Риму, Мілану, Болоньї і Катанії; зі Львова – до Верони і Катанії; а також з Харкова і Одеси – до Венеції.

Нагадаємо, 1 липня Wizz Air відкрив свою другу базу в Україні – у Львові.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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