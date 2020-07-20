Wizz Air открывает 14 новых маршрутов из Украины в Италию

Венгерский лоукостер Wizz Air запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В частности, с 14 августа появятся рейсы из Киева в Венецию и Неаполь, три раза в неделю, а также - из Львова в Милан, два раза в неделю.

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С 16 августа начнут выполнять рейс из Львова в Рим - по средам и воскресеньям.

Еще два маршрута откроются в октябре: с 26 октября - Харьков-Милан два раза в неделю, а с 27 октября - Запорожье-Милан, также дважды в неделю.

28-30 марта откроются рейсы из Киева в Рим, Милан, Болонью и Катанию; из Львова - в Верону и Катанию; а также из Харькова и Одессы - в Венецию.

Напомним, 1 июля Wizz Air открыл свою вторую базу в Украине - во Львове.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.

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