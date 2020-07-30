Минск попросил Киев проверить причастность задержанных "вагнеровцев" к преступлениям в Украине
Беларусь попросила Украину проверить причастность задержанных под Минском боевиков к совершению преступлений в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировало посольство Украины в Беларуси в четверг, 30 июля.
Такую просьбу высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.
"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Беларуси в Facebook.
Ранее в МИД Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнер" имеют украинское гражданство и участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Сообщалось, что все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий на Донбассе.
В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.
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