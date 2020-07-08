"Не знакомьтесь в отпуске": в Швеции обновили коронавирусные рекомендации

Агентство здравоохранения Швеции призвало жителей продолжать придерживаться социальной дистанции и избегать встреч с новыми людьми этим летом, чтобы уменьшить риск второй волны коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ключевые моменты обновленных рекомендаций - продолжать действовать ответственно в путешествиях и избегать встреч с новыми людьми, а также продолжать придерживаться указаний относительно гигиены и социальной дистанции.

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"Месседж таков: путешествуйте ответственно, избегайте мест скопления людей, оставайтесь дома, если вы больны, и избегайте контактов с людьми, с которыми обычно не имеете контактов. Не заводите новых знакомств в отпуске", - заявили в Агентстве здравоохранения.

В отличие от других стран, Швеция никогда не вводила официальных ограничений по количеству людей или домохозяйств, которые могут встречаться вместе, но в течение нескольких месяцев просила жителей избегать больших собраний и переполненных мест, а также ограничивать их социальные контакты.

В Швеции продолжает наблюдаться устойчивое падение уровня смертности, количества пациентов в реанимации и серьезных осложнений, связанных с коронавирусом. Но накануне сезона летних отпусков Агентство здравоохранения подчеркнуло, что эти положительные сдвиги стали следствием социального дистанцирования, которое важно продолжать.

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Напомним, ранее десять крупнейших аэропортов Швеции обновили свои рекомендации для пассажиров и рекомендуют носить маски внутри терминалов.

В начале июля в Швеции мобильность населения внутри страны приблизилась к уровню, который наблюдался до начала эпидемии коронавируса.