"Не знакомьтесь в отпуске": в Швеции обновили коронавирусные рекомендации
Агентство здравоохранения Швеции призвало жителей продолжать придерживаться социальной дистанции и избегать встреч с новыми людьми этим летом, чтобы уменьшить риск второй волны коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Ключевые моменты обновленных рекомендаций - продолжать действовать ответственно в путешествиях и избегать встреч с новыми людьми, а также продолжать придерживаться указаний относительно гигиены и социальной дистанции.
"Месседж таков: путешествуйте ответственно, избегайте мест скопления людей, оставайтесь дома, если вы больны, и избегайте контактов с людьми, с которыми обычно не имеете контактов. Не заводите новых знакомств в отпуске", - заявили в Агентстве здравоохранения.
В отличие от других стран, Швеция никогда не вводила официальных ограничений по количеству людей или домохозяйств, которые могут встречаться вместе, но в течение нескольких месяцев просила жителей избегать больших собраний и переполненных мест, а также ограничивать их социальные контакты.
В Швеции продолжает наблюдаться устойчивое падение уровня смертности, количества пациентов в реанимации и серьезных осложнений, связанных с коронавирусом. Но накануне сезона летних отпусков Агентство здравоохранения подчеркнуло, что эти положительные сдвиги стали следствием социального дистанцирования, которое важно продолжать.
Напомним, ранее десять крупнейших аэропортов Швеции обновили свои рекомендации для пассажиров и рекомендуют носить маски внутри терминалов.
В начале июля в Швеции мобильность населения внутри страны приблизилась к уровню, который наблюдался до начала эпидемии коронавируса.