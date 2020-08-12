Жителі Білорусі вийшли на "ланцюги солідарності" проти насильства силовиків

Вдень 12 серпня в низці білоруських міст відбуваються акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

"Ланцюги солідарності", на які вийшли здебільшого жінки, відбуваються у Мінську, Вітебську, Гомелі, Гродно та інших містах Білорусі.

У Мінську повідомляється про акції в різних районах міста. 250 жінок у білому одязі з квітами в руках вийшли на ринок "Камаруський". "Перестаньте нас бити! Ми просто хочемо правильного підрахунку голосів!" - скандували вони. Жінок вітали сигналами автомобілісти, які проїжджали повз.

Поліція попередила учасників, що акція несанкціонована, і вимагала розійтись. Жінки поклали квіти і почали розходитися, поклавши руки за голову.

У Вітебську в історичному центрі міста зібралося понад 20 людей, вони були в яскравому одязі, з квітами та повітряними кульками в руках. До них підійшли омонівці та почали затримки, деяким дівчатам вдалося втекти, але близько 10 людей затримали.

У Гомелі жінки зібралися біля цирку та згодом вирушили до площі Леніна, до них приєдналися чоловіки.

Нагадаємо, за третю ніч протестів через незгоду з результатами виборів у Білорусі затримали понад тисячу осіб, загальна кількість затриманих зросла до 6 тисяч.

У понеділок МВС повідомляло про 3 тисячі затриманих, у вівторок, після другої ночі протестів - 2 тисячі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна засуджує насильство в Білорусі, але поки що не надавала оцінку результатам виборів президента.