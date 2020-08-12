Жители Беларуси вышли на "цепи солидарности" против насилия силовиков

Днем 12 августа в ряде белорусских городов проходят акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".

"Цепи солидарности", на которые вышли в основном женщины, проходят в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси.

В Минске сообщается об акциях в разных районах города. 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Камаруский". "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!" - скандировали они. Женщин приветствовали сигналами проезжавшие мимо автомобилисты.

Полиция предупредила участников, что акция не санкционирована, и требовала разойтись. Женщины возложили цветы и начали расходиться, положив руки за голову.

В Витебске в историческом центре города собралось более 20 человек, они были в яркой одежде, с цветами и воздушными шарами в руках. К ним подошли омоновцы и начали задержания, некоторым девушкам удалось убежать, но около 10 человек задержали.

В Гомеле женщины собрались возле цирка и отправились к площади Ленина, к ним присоединились мужчины.

Напомним, за третью ночь протестов из-за несогласия с результатами выборов в Беларуси задержали более тысячи человек, общее количество задержанных выросло до 6 тысяч.

В понедельник МВД сообщало о 3 тысячах задержанных, во вторник, после двух ночи протестов – 2 тысячах.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуждает насилие в Беларуси, но пока не дает оценки результатам выборов президента.